БАКУ /Trend/ - В Туркменистане обсуждены возможности расширения Среднего коридора.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", вопрос обсуждался между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшаном Рустамовым и председателем Агентства железных дорог Туркменистана Азатом Атамурадовым. На встрече также принимала участие высокая делегация Агентства морских путей Туркменистана.

Стороны широко обсуждали вопросы укрепления связей между Азербайджаном и Туркменистаном в железнодорожной сфере и увеличения грузооборота, а также объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия – Европа – Центральная Азия и Китай – Европа – Китай, где существует большой потенциал для сотрудничества.

Кроме того, в рамках визита председатель АЖД провел встречи с руководителями государственных концернов "Туркменнефть", "Туркменгаз", "Туркменхимия" и Государственной биржи сырья и продукции Туркменистана, подробно проинформировав их о проделанной АЖД работе по расширению возможностей Среднего коридора.

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