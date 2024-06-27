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4SIM и SABAH.Hub подписали меморандум о взаимопонимании

Экономика Материалы 27 июня 2024 16:14 (UTC +04:00)
4SIM и SABAH.Hub подписали меморандум о взаимопонимании

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и SABAH.Hub подписали меморандум о взаимопонимании

Как сообщает в четверг Trend, подписание состоялось в рамках Baku Investment Day (Baku ID 2024).

Меморандум подписали исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров и исполнительный директор SABAH.HUB Рахим Байрамлы.

Целью меморандума является поддержка развития местной стартап-экосистемы в рамках развития цифровой экономики в Азербайджане и сотрудничества в этой сфере.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в развитии инновационной экосистемы в стране, создании программ двойного диплома с международными и местными университетами с фокусом на искусственный интеллект, привлечении в страну опытного человеческого капитала, исследованиях и обучении.

Документ также предполагает продолжение совместных усилий по созданию научно-промышленного кластера в рамках развития цифровой экономики, а также сотрудничество с сообществом "Глобальные инноваторы" Всемирного экономического форума (ВЭФ) по реализации аналогичный опыт в нашей стране.

Отметим, что в Баку проходит инновационный фестиваль Baku ID, организованный при поддержке Инновационного центра SABAH.HUB. Это главное стартап-инновационное мероприятие Азербайджана и региона.

В фестивале принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев и другие официальные лица, а также более 200 местных и иностранных инвесторов, свыше 100 стартапов, 5 000 участников и более 50 партнеров.

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