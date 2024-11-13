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На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)

Экономика Материалы 13 ноября 2024 19:57 (UTC +04:00)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 12 ноября 2024 года в павильоне Национального форума НПО в "Зеленой зоне" COP29 Общественное объединение поддержки социального развития "Умид" организовало панельную дискуссию на тему "Решения на уровне сообщества для орошения и питьевого водоснабжения".

Как сообщает Trend, на мероприятии присутствовали представители НПО, эксперты и члены сообщества.

В ходе панельной дискуссии обсуждались пути решения и предотвращения проблем, связанных с нехваткой воды.

Участники высказали свое мнение об экономичном и безопасном использовании водных ресурсов, о стратегиях, применяемых для обеспечения устойчивости водных ресурсов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
На COP29 состоялись панельные обсуждения на тему питьевого водоснабжения (ФОТО)
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