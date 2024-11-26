В Налоговый кодекс Азербайджана внесено 206 изменений

БАКУ /Trend/ - С 2021 по 2023 годы в Налоговый кодекс Азербайджана было внесено 206 изменений.

Об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

"За указанные годы было внесено 82 изменения, связанных с совершенствованием управления и сохранением позиций в международных рейтингах.

В то же время в связи с оптимизацией налогового бремени и изменениями социального характера было внесено 76 изменений, а в связи с расширением налогооблагаемой базы и борьбой с теневой экономикой - 48", - сказал Н.Иманов.

Отметим, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

На мероприятии состоялась презентация об изменениях, внесенных в налоговое законодательство и администрирование за последние годы, а также о результатах формата взаимодействия, созданного в процессе этой деятельности совместно с соответствующими государственными учреждениями и бизнес-ассоциациями, субъектами предпринимательства.

В мероприятии приняли участие заместители начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева и Илькин Велиев, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев, заместитель начальника Главного управления налоговой политики Аваз Гулиев и другие официальные лица, а также эксперты.

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