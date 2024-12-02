Азербайджан провел переговоры с Великобританией по обмену информацией в налоговой сфере

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Великобританией проведены обсуждения по обмену информацией в налоговой сфере.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана, заместитель начальника ведомства Самира Мусаева провела встречу в формате видеоконференции с заместителем генерального директора налоговой и таможенной администрации Великобритании (HMRC) Анджелой МакДональд.

"На встрече была подчеркнута важность мер, предпринимаемых в направлении расширения сотрудничества между двумя структурами, а также выражено удовлетворение результатами, достигнутыми благодаря усилению взаимодействия.

В ходе встречи были обсуждены стратегические цели в области совершенствования налогового администрирования и проводимые реформы в направлении развития устойчивой экономики, состоялся обмен мнениями о механизмах организации сотрудничества и совместной деятельности по проектам, связанным с улучшением налоговой среды.

Также были затронуты вопросы приоритетов, определенных во время президентства Азербайджана в IOTA, и координации деятельности в рамках организации.

На встрече также были обсуждены, организация практических программ, формат двустороннего и многостороннего сотрудничества. Были отмечены преимущества совместной деятельности для повышения прозрачности в глобальной налоговой среде, организации эффективного сотрудничества и снижения случаев уклонения от уплаты налогов", - говорится в информации Государственной налоговой службы.

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