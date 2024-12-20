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В Азербайджане меняется организационно-правовая форма одного из ЗАО

Экономика Материалы 20 декабря 2024 14:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане меняется организационно-правовая форма одного из ЗАО

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "Azairtechservice" меняет свою организационно-правовую форму.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана.

Согласно информации, ЗАО "Azairtechservice" объявило о своем преобразовании в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Отметим, что ЗАО "Azairtechservice" было зарегистрировано в 2009 году. Законным представителем компании с уставным капиталом 402 000 манатов является Сеидалиев Фуад Садра оглу.

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