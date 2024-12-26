Стала известна доля выданных кредитов по субъектам предпринимательства

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь текущего года из выданных банками бизнес-кредитов на сумму 14,7 миллиарда манатов 8,3 миллиарда манатов, или 56,2 процента были выданы субъектам крупного предпринимательства.

В связи с этим Trend произвел расчеты на основе статистического бюллетеня, опубликованного Центральным банком.

На долю субъектов среднего предпринимательства пришлось 1,8 миллиарда манатов или 12,4 процента от всего портфеля бизнес-кредитов.

Также на долю субъектов малого предпринимательства пришлось 1,5 миллиарда манатов или 10,4 процента портфеля бизнес-кредитов, а на микропредпринимателей - 3,1 миллиарда манатов или 20,9 процента.

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