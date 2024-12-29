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В Азербайджане внесены изменения в правила составления и исполнения госбюджета

Экономика Материалы 29 декабря 2024 17:03 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в правила составления и исполнения госбюджета

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила составления и исполнения государственного бюджета".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на расходы по государственным вложениям в следующем году будет представлять Президенту страны до 10 января того же года министерство экономики. До сих пор этим вопросом занимался до конца января Кабинет министров.

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