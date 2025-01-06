Увеличился объем производства НПЗ STAR

СТАМБУЛ /Trend/ - Объем производства нефтеперерабатывающего завода STAR увеличился на 2,5 процента.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов на пресс-конференции, посвященной SOCAR Türkiye и компаниям группы.

Э.Ибадов отметил, что после проведенных ремонтных работ объем производства превысил 13 миллионов тонн.

"Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции. Завод STAR удовлетворяет 18 процентов потребностей Турции в нефтепродуктах", - добавил он.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - крупнейший иностранный инвестор Турции, который инвестировал в Турцию в общей сложности 18,5 миллиарда долларов США за 17 лет.

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