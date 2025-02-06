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В Гаджигабульском промпарке начнет работу предприятие по производству автомобилей

Экономика Материалы 6 февраля 2025 14:07 (UTC +04:00)
В Гаджигабульском промпарке начнет работу предприятие по производству автомобилей

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском промышленном парке продолжаются работы по строительству завода по локализации этапа сварки, сборки и покраски автомобилей.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства по развитию экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов, сообщает Trend.

Он отметил, что строительные работы идут быстрыми темпами, работы планируется завершить до конца текущего года.

"Мы планируем запустить предприятие в конце 2025 года. Инвестиционная стоимость проекта составляет 88 миллионов манатов. Предполагается, что годовая производственная мощность завода составит 30 тысяч автомобилей. На предприятии будет создано более 1200 рабочих мест", - сказал С.Адыгезалов.

Отметим, что в мае 2023 года в Гаджигабульском промышленном парке узбекскими и азербайджанскими компаниями был заложен фундамент завода по локализации этапа сварки, сборки и покраски автомобилей.

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