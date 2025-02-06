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SOCAR обсудила возможности сотрудничества с татарстанскими компаниями

Экономика Материалы 6 февраля 2025 13:31 (UTC +04:00)
SOCAR обсудила возможности сотрудничества с татарстанскими компаниями
Фото: SOCAR

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Российской Федерации Олегом Коробченко.

Об этом сообщили в SOCAR, передает Trend.

В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между SOCAR и Татарстанским публичным акционерным обществом "Татнефть", отмечена важность совместных проектов между двумя компаниями.

На встрече была представлена информация о сферах деятельности компаний, представленных в татарстанской делегации. Были проведены переговоры о возможностях сотрудничества между SOCAR и татарстанскими компаниями.

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