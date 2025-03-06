В Азербайджане утверждена новая дорожная карта по индикатору "Вхождение в бизнес"

БАКУ /Trend/ - Комиссия по деловой среде и международным рейтингам одобрила Дорожную карту на 2025 год по внедрению улучшений и коммуникации в соответствующей области, связанной с индикатором "Ведение бизнеса" отчета "Готовность к бизнесу" Группы Всемирного банка.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе Азербайджана.

Отмечено, что, согласно Дорожной карте, в текущем году планируется подготовить законопроекты, предусматривающие регистрацию изменения учредителя коммерческого юридического лица путем получения регистрирующим органом у министерства юстиции в электронной форме договоров, связанных с отчуждением учредительной доли.

Кроме того, ожидается создание технической возможности подачи в регистрирующий орган в электронном виде документов, выданных другими государственными органами в связи с регистрацией юридических лиц, деятельность которых регулируется специальными законодательными актами.

Также в 2025 году планируется создание технической возможности для проверки иностранных документов с электронным апостилем, принадлежащих иностранному юридическому лицу – учредителю ООО с иностранными инвестициями, через Программу электронного апостиля, а также для дистанционного оформления их перевода нотариусом через информационную систему и представления в регистрирующий орган.

Напомним, что рабочую группу Комиссии по деловому климату и международным рейтингам "Вхождение в бизнес" возглавляет Государственная налоговая служба.

Подробнее с Дорожной картой можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://www.taxes.gov.az/uploads/2025/strategiya/Business%20Entry_2025%20roadmap_21.02.2025.pdf

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