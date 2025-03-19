"Азеркосмос" активировал сервис IoT через спутник "Azerspace-1"

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества "Азеркосмос" с компанией Dynasys Networks на спутнике "Azerspace-1" была активирована услуга "Интернет вещей" (IoT).

Об этом сообщили Trend в "Азеркосмос".

Было отмечено, что этот шаг позволит внедрить самые современные решения в таких областях, как сельское хозяйство и мониторинг качества воздуха, объединив передовые технологии "Азеркосмос" и передовые услуги спутниковой связи с экосистемой IoT.

Сотрудничество с DynaSys также дает "Азеркосмос" возможность интегрировать свою спутниковую сетевую инфраструктуру с IoT - комплексной платформой DynaSys. Это, в свою очередь, позволит пользователям в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки повысить операционную эффективность, более эффективно управлять ресурсами и генерировать новые потоки доходов с помощью инновационных приложений IoT.

Технология IoT применяется в различных сферах, например, в сельском хозяйстве для дистанционного мониторинга и управления системами орошения, в промышленности для спутникового наблюдения за оборудованием, отслеживания имущества, управления флотом, обеспечения устойчивости окружающей среды, а также в бизнес-процессах и банковских услугах - для мониторинга поведения клиентов, усиления мер безопасности и оптимизации платежных систем.

Отметим, что DynaSys Networks - это технологический стартап в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах, ориентированный на продвижение инноваций в разработке продуктов и системной интеграции.

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