Назван объем производства стального литья и арматуры в Азербайджане в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 59,8 тысячи тонн стального литья.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По данным, этот показатель на 2,8 тысячи тонн или на 4,9% больше, чем за тот же период 2024 года.

На 1 марта этого года запасы готовой продукции в стране составили 3 тысячи тонн.

В то же время за первые два месяца 2025 года в Азербайджане было произведено 69 тысяч тонн арматуры, что на 10,5 тысячи тонн или на 17,9% больше, чем год назад.

На 1 марта текущего года запасы готовой продукции в стране составили 47,6 тысячи тонн.

Отметим, что в сфере металлургической промышленности и производства готовых металлических изделий в январе-феврале 2025 года в стране было произведено продукции на 190,9 миллиона манатов.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в производстве продукции металлургической промышленности наблюдалось снижение на 5,9%, а в сфере производства готовых металлических изделий - на 9%.

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