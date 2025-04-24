В Баку проходит Конференция по космическим технологиям

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала Конференция по космическим технологиям (Space Technology Conference, STC2025).

Как сообщает в четверг Trend, двухдневное мероприятие организовано Космическим агентством Азербайджана (Азеркосмос).

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные темы, такие как "Дистанционное зондирование Земли для устойчивого регионального развития", "Роль спутниковой связи в Центральной Евразии", "Инновации и инвестиции в космическую промышленность", "Малогабаритные спутники", "Координация международной космической деятельности в целях устойчивого развития", "Роль спутниковых технологий в решении региональных вызовов".

Мероприятие собрало более 400 участников, представляющих 112 организаций из 35 стран. В числе участников - представители регионов Ближнего Востока, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а также Африки.

Отметим, что за день до Конференции состоялось очередное заседание руководителей космических агентств Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, а также стран-наблюдателей Организации тюркских государств - Венгрии и Туркменистана.

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