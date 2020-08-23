В Азербайджане сдано в эксплуатацию более 35 государственных объектов

БАКУ /Trend/ - В январе- июле 2020 года в Азербайджане сданы в эксплуатацию более 30 важных объектов государственной собственности, передает Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана.

В частности, в городе Баку были сданы в эксплуатацию - медицинское учреждение "Yeni Klinika", DOST центр номер три, больничный комплекс модульного типа, электрическая подстанция "Ахмедлы", амбулаторно-поликлиническое учреждение номер два в Нахчыванской Автономной Республике.

Также в городе Сумгаит были введены в эксплуатацию два предприятия по производству медицинских масок, одно - по производству защитных комбинезонов, больница модульного типа. В городе Гянджа введен в строй завод по производству строительных материалов, корпус инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы, здание больницы на 200 коек, новый учебный корпус Азербайджанского государственного аграрного университета,

В городе Мингячевир открыт Музей государственных символов, в Шеки - здание больницы на 200 коек, в Абшеронском районе - больница модульного типа, в Агджабединском - комплекс "Asan Həyat", также завод по переработке семян зерновых культур - в Агстафинском районе - филиал ОАО "Азерхалча" и аграрно-промышленный комплекс - в Геранбойском районе - филиал ОАО "Азерхалча" - в Кюрдамирском районе - комплекс "Asan Həyat" и филиал ОАО "Азерхалча".

В Газахском районе - завод извести и филиал ОАО "Азерхалча", в Тертерском районе - Олимпийский спортивный комплекс, музей государственных символов, филиал ОАО "Азерхалча" , в Товузском районе комплекс " Asan Həyat ", филиал ОАО" Азерхалча", Государственный музей искусства ашугов Азербайджана, Историко-краеведческий музей, Музей государственных символов - в Шамкирском районе - комплекс водоотводных сооружений "Шамкирчай" и другие важные объекты.

(Автор: Эльдар Джанашвили Редактор:Ровшан Гусейнов)

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