Международный банк Азербайджана принимает участие в ежегодной конференции SIBOS - 2017

17 октября 2017 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период с 16 по 19 октября в городе Торонто проходит ежегодная международная финансовая конференция SIBOS. В данном мероприятии принимают участие представители крупных банков и финансовых институтов, независимые консультанты, а также производители и поставщики технологический инноваций для международного финансового сектора. Данная конференция служит мировой площадкой, на которой определяются последующие направления развития банковской индустрии.

Международный банк Азербайджана (МБА), являясь одним из лидирующих банков региона по различным направлениями развития бизнеса, традиционно принимает участие в данной конференции. Учитывая масштабы мероприятия, представители МБА проводят ряд деловых встреч с ведущими иностранными финансовыми институтами. Предметом обсуждения является успешное завершение процесса реструктуризации внешних обязательств банка, поддержание и укрепление сотрудничества с иностранными партнерами по различным банковским направлениям. В рамках мероприятия предоставляется информация о стратегических целях МБА, обсуждаются возможности взаимовыгодного сотрудничества, а также происходит знакомство с технологическими новинками и установление новых деловых отношений с лидерами рынка.

Крупнейшая в мире конференция-выставка проводится ежегодно с 1978 года и считается одним из важнейших достижений всемирного банковско-финансового сектора.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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