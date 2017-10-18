В Азербайджане собрано около 100 тысяч тонн хлопка

18 октября 2017 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По данным на 17 октября 2017 года, в Азербайджане было собрано 99,62 тысячи тонн хлопка, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду Государственный комитет по статистике.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 38,89 тысячи тонн хлопка.

В частности, за предыдущий день было собрано 3,14 тысячи тонн хлопка.

Больше всего хлопка в отчетный период было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 17,22 тысячи гектаров было собрано 15,97 тысячи тонн.

Всего в текущем году хлопком была засеяно 136,41 тысячи гектаров, что 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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