Азербайджан в рамках развития электронной коммерции достиг ряд договоренностей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана подписал с рядом компаний меморандумы о сотрудничестве.

Меморандумы были подписаны в рамках проходящей в Баку международной конференции на тему "Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития".

Документы подписали исполнительный директор Центра анализа Вусал Гасымлы, глава портала Azexport Заур Гардашов, руководители российской компании "ГазинформСервис" Валерий Пустарнаков и Владимир Кустов, глава польской компании Asseco Data Systems Андрей Ручиньский и глава швейцарской OrientSwiss Сардор Мухаммадалиев.

По словам Гасымлы, подписание данных соглашений поспособствует улучшению отношений между странами в направлении развития электронной торговли и коммерции, содействует экономическому развитию Азербайджана.

В четверг при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в Баку стартовала I международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития».

На конференции представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступают с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн-регистрации и управлении компаниями, также в ходе конференции будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.

(Автор: Анвар Мамедов)