Российская компания участвует в строительстве комплекса на медном месторождении Узбекистана

20 декабря 2017 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российское ОАО «Тяжмаш» примет участие в строительстве медно-обогатительного комплекса на месторождении «Ешлик I» в Ташкентской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК) Александра Фарманова.

"Разработка, изготовление, внедрение, сервис – «РИВС» привлекло сызранский «Тяжмаш» для реализации проекта, они создали консорциум… «Тяжмаш» здесь основной участник", - сказал Фарманов.

Он отметил, что к настоящему времени РИВС подготовил технологический регламент обогащения возводимого комплекса, а также продолжает работу над подготовкой предварительного ТЭО проекта. По его оценке, поставки основного технологического оборудования из РФ в рамках проекта могут начаться во второй половине 2018 года.

"В настоящий момент мы активно осуществляем вскрышные работы на месторождении, до конца года около 3,2 миллиона кубометров, мы идем с опережением графика", - добавил Фарманов.

В августе АГМК приступил к освоению месторождения «Ешлик-I». По данным государственной инвестиционной программы на 2017 год, разработка месторождения "Дальнее" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов предусматривает добычу открытым способом до 15 миллионов тонн руды в год. Срок реализации - 2017-2028 годы.

В рамках проекта также планируется построить сопутствующую транспортную инфраструктуру и закупить необходимое горное оборудование.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана, узбекских банков и собственных средств АГМК. Месторождение "Дальнее" рассматривается как резерв для восполнения выбывающих мощностей основной сырьевой базы комбината — рудников Кальмакыр и Сыры-Чеку (Ташкентская область).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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