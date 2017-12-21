Узбекистан пересмотрит соглашение с Азербайджаном по международным автоперевозкам

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует пересмотреть действующие и заключить новые соглашения в области международных автомобильных перевозок со странами, расположенными вдоль путей, обеспечивающих выход узбекских товаров на внешние рынки и к мировым океанам. В числе этих стран: Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Китай, Испания, Иран, Франция, Эстония.

Это будет предусмотрено пакетом документов, разрабатываемых в настоящее время Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Как стало известно Trend из информации на правовом портале norma.uz, цель принятия этих нормативно-правовых документов - улучшение условий ведения бизнеса для автоперевозчиков, в особенности тех, которые обеспечивают выход узбекских товаров на международные рынки.

В числе планируемых действий в данном направлении также упрощение лицензирования автоперевозок. До 5 лет предлагается продлить срок действия аттестационного листа лиц, занятых в международном грузовом сообщении.

Ожидается унификация порядка начисления и механизма взыскания сборов за проезд крупногабаритных и тяжеловесных машин по дорогам общего пользования.

Национальным автоперевозчикам разрешат осуществление перевозок грузов через перевал "Камчик", независимо от срока эксплуатации грузовых автотранспортных средств. На сегодняшний день действуют ограничения.

Будут утверждены целевые параметры по обновлению парка большегрузных автотранспортных средств национальных перевозчиков.

Предусматривается также принятие ряда мер, затрагивающих интересы сопредельных стран: так, планируется обсудить с казахстанской стороной пересмотр и унификацию норм допустимых нагрузок на ось, применяемых в Казахстане, а также сроков временного ввоза грузовых автотранспортных средств на территории двух стран.

Намечена отмена установленного в 2008 году дополнительного сбора за въезд и транзит с автотранспортных средств иностранных государств, пересекающих государственную границу Узбекистана с Таджикистаном.

Планируется проведение комплекса мероприятий по реализации соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок государств-членов ШОС. В частности, в Чиназском районе Ташкентской области создадут международный логистический центр, способный обрабатывать и осуществлять перевалку больших объемов грузов, в рамках открытия маршрута №4 "Урумчи-Хоргос (КНР) /Коргас-Алматы-Тараз-Шымкент-Конысбаева (Казахстан)/ Чиназ (Узбекистан)".

Будут внесены изменения в правила перевозки грузов автомобильным транспортом в Узбекистане. Это связано с реализацией соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов.

Будут предусмотрены меры по развитию придорожной инфраструктуры на территории страны. Автозаправочные станции, расположенные вдоль международных автомагистралей республики, будут обеспечены топливом, отвечающим требованиям ЕВРО-4 и выше.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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