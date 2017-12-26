В Казахстане ужесточат контроль над рядом банковских операций

БАКУ /Trend/ - В Казахстане ряд банковских операций, указывающих на возможный вывод средств из страны, могут взять на особый контроль. Об этом сообщил глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства.

«Предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней; операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней», - зачитал Акишев список операций имеющих признаки вывода средств из страны, и указанных в законопроекте «О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле».

По словам главы Нацбанка, такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.

«Кроме того, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов», - добавил Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам.

В связи с этим, по словам главы финрегулятора, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

«Срок введения в действие законопроекта – 1 июля 2019 года», - сказал Акишев.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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