ВБ предложил Азербайджану активнее привлекать в страну частные инвествложения (Эксклюзив)

2 января 2018 08:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего развития частного сектора Азербайджану необходимо внести некоторые изменения в законодательство, сказала Trend исполнительный вице-президент группы Всемирного банка (ВБ) и исполнительный директор Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Кейко Хонда.

"Азербайджан обладает хорошей инфраструктурой и может активнее привлекать в страну частный сектор. При этом речь идет не только о частном финансировании. Для этого необходимо несколько изменить правовые рамки, что позволит улучшить сотрудничество между государством и частным сектором и привлечь в страну, к примеру, независимых производителей электроэнергии. Я считаю, что данный шаг позволит еще больше развить частный сектор и увеличить объем частных инвествложений в страну", - отметила Хонда.

Как в свою очередь сказал Trend директор операционной группы MIGA Сарвеш Сури, основной целью правительства Азербайджана является диверсификация экономики страны, и ВБ готов поддержать Азербайджан в данном направлении.

"Для диверсификации своей экономики Азербайджан уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и различных инфраструктурных проектов. Кроме того, Азербайджан сегодня активно развивает сферу транспорта и грузоперевозок. Хочу отметить, что Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в данных направлениях", - сказал Сури.

Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году. В рамках сотрудничества с Азербайджаном MIGA в разные годы предоставило гарантии на кредиты для Azercell, Baku Coca-Cola Bottlers, Kocbank Azerbaijan (ныне YapiKredi Bank Azerbaijan) и для других компаний. Последним проектом, в котором участвовало агентство, стало предоставление гарантии под кредит для строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), являющегося составной частью "Южного газового коридора".

В 2017 году MIGA поддержало частные инвестиции на 4,7 миллиарда долларов в развивающихся странах. С 1998 года MIGA поддержало свыше 800 проектов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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