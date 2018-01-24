Шахин Мустафаев: Азербайджан усилит деятельность торговых представителей за рубежом

24 января 2018 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана планирует усилить деятельность торговых представителей в зарубежных странах.

Об этом в среду сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам.

По словам министра, торговые представители Азербайджана уже назначены в Россию, Китай, ОАЭ и страны Центральной Европы.

В то же время Мустафаев отметил, что продолжаются работы по созданию торговых домов Азербайджана в зарубежных странах. Так, уже в прошлом году начал работу Торговый дом Азербайджана в Беларуси. Министр напомнил, что недавно этот торговый дом получил возможность импортировать спиртные напитки. На сегодня в Беларуси только 29 государственных и частных компаний имеют на это разрешение.

Как отметил Мустафаев, также прошел регистрацию Торговый дом Азербайджана в Латвии. Он начнет свою работу в этом году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Министр экономики Азербайджана рассказал о ходе строительства Бакинского порта
Бизнес 18:54
В Азербайджане выдано 5 тысяч новых лицензий для бизнеса
Бизнес 23 января 12:32
Ниязи Сафаров: Частный сектор получит стимул для создания промпарков и особых экономических зон в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 22 января 08:01
Ниязи Сафаров: Частный сектор получит стимул для создания промпарков и особых экономических зон в Азербайджане
Бизнес 19 января 15:14
АБР может оказать техпомощь Азербайджану в рамках стратегических дорожных карт
Бизнес 15 января 14:50
В министерстве экономики Азербайджана новое назначение
Бизнес 5 января 17:45
Азербайджан и Таджикистан обсудили расширение экономических отношений
Бизнес 30 декабря 2017 17:00
МСП играет одну из важнейших ролей в развитии экономики Азербайджана - замминистра
Бизнес 26 декабря 2017 12:54
Азербайджанские и российские компании подписали меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 14:32
Азербайджан нацелен на применение новых механизмов для развития торговых отношений с Россией – министр
Бизнес 25 декабря 2017 14:22
Открытие представительства РЭЦ в Баку поможет расширить товарооборот Азербайджана и РФ - министр (ФОТО)
Бизнес 25 декабря 2017 11:57
Шахин Мустафаев: Ненефтяной сектор Азербайджана обладает огромным экспортным потенциалом (ФОТО)
Бизнес 22 декабря 2017 18:48
Азербайджан зарегистрировал Торговый дом в Латвии
Бизнес 22 декабря 2017 13:29
Министр экономразвития России едет в Баку
Бизнес 20 декабря 2017 19:01
Полная интеграция услуг лицензирования бизнеса в единый портал завершится в 2018 г. - замминистра
Бизнес 20 декабря 2017 13:26
Шахин Мустафаев: Великобритания вложила в экономику Азербайджана свыше $27 млрд
Бизнес 14 декабря 2017 15:24
Азербайджан предлагает Великобритании наладить совместное производство нефтегазового оборудования
Бизнес 14 декабря 2017 15:09
В Азербайджане обсудят расширение доступа МСП к финансированию
Бизнес 7 декабря 2017 13:35