Шахин Мустафаев: Азербайджан усилит деятельность торговых представителей за рубежом

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана планирует усилить деятельность торговых представителей в зарубежных странах.

Об этом в среду сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам.

По словам министра, торговые представители Азербайджана уже назначены в Россию, Китай, ОАЭ и страны Центральной Европы.

В то же время Мустафаев отметил, что продолжаются работы по созданию торговых домов Азербайджана в зарубежных странах. Так, уже в прошлом году начал работу Торговый дом Азербайджана в Беларуси. Министр напомнил, что недавно этот торговый дом получил возможность импортировать спиртные напитки. На сегодня в Беларуси только 29 государственных и частных компаний имеют на это разрешение.

Как отметил Мустафаев, также прошел регистрацию Торговый дом Азербайджана в Латвии. Он начнет свою работу в этом году.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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