Между Алматы и Ригой будет запущен новый авиарейс

26 января 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Латвийская авиакомпания airBaltic 29 апреля откроет новый маршрут летнего сезона между Алматы и Ригой.

Новый маршрут будет предоставлять новые возможности удобных путешествий для пассажиров из стран Балтии и Казахстана в пункты назначения в сети маршрутов airBaltic, которая охватывает Европу, Скандинавию, Россию и Ближний Восток, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

“В настоящее время мы являемся первой североевропейской авиакомпанией, которая будет предлагать прямые рейсы в Алматы - динамичный город в сердце Казахстана. Маршрут Рига-Алматы станет вторым по длительности среди наших полетов. Мы рады предложить казахстанским пассажирам новое и захватывающее направление в сердце Балтии, а также улучшить сообщение между Казахстаном и сетью маршрутов airBaltic, охватывающей страны Балтии, Европу, Скандинавию, Россию и Ближний Восток”, - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

На сайте авиакомпании сообщается, что полеты будут выполняться трижды в неделю на самолете Bombardier CS300. Пассажиры проведут в пути примерно пять часов 45 минут. Стоимость билета в одном направлении начинается от 159 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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