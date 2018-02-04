Глава Госкомтаможни Азербайджана о перспективах применения технологии блокчейн (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана регулярно изучает различные технологии и инновационные методы решения и применяет их в процессах таможенного контроля и таможенного декларирования в формате сотрудничества с прочими государственными органами и бизнес-сообществом в рамках различных государственных программ.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель ГТК Азербайджана генерал-полковник таможенной службы Айдын Алиев.

По его словам, необходимо учитывать, что применение каких-либо новых технологий в любой сфере управления, в том числе и в таможне, не должно протекать в виде экспериментов, а должно быть в формате конкретных инновационных проектов в рамках системного подхода. Алиев отметил, что применение любых новых технологий в таможенной системе должно быть нацелено на конкретные проекты и связано с реализованными за последние годы начинаниями.

Комментируя технологию блокчейн и ее возможное применение в таможенных органах, Алиев отметил, что исследования, проведенные ГТК Азербайджана, показывают, что применение данной технологии тестируется в сфере логистики, управления частным сектором общей цепочкой торговля-снабжение, в том числе в банковских операциях, связанных с торговлей.

“Примером тому являются различные совместные проекты, реализованные в данной сфере одной из крупнейших логистических компаний мира Maersk и компанией IBM. Кроме того, нам известно, что применение технологии блокчейн вызывает большой интерес со стороны таможенных органов США, Великобритании, Сингапура, Кореи и Японии. Нужно учесть, что технология блокчейн обещает ряд преимуществ - оптимизацию расходов и ресурсов, а также обеспечение прозрачности, что достигается благодаря распределенным базам данных и криптографическим решениям”, - считает Алиев.

Глава ГТК Азербайджана сообщил, что в апреле прошлого года проблемы применения технологии блокчейн в таможенной сфере были затронуты на сессии Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации, где были отмечены большие перспективы применения этой технологии в сферах управления электронными коммерческими операциями, риск-менеджмента, информационного обмена между таможнями, таможенного аудита, борьбы с правонарушениями а также формирования культуры законопослушности.

“В последние годы ГТК также предпринимает ряд серьезных шагов в данном направлении. Комитет активно изучает новшества и различный международный опыт в сфере таможенной деятельности, проводит различные международные конференции, с участием Нобелевских лауреатов. Очередная подобная конференция пройдет в июле текущего года в городе Мингячевир. Темой мероприятия станет “Автоматизация глобальной торговли: анализ “интернета вещей” и “больших объемов данных” при принятии решений в таможенной службе”. Основной целью мероприятия станет изучение применения новейших технологий в таможне и опыта различных стран”, - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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