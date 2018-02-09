Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос почти на треть

БАКУ /Trend/ - В 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30 процентов. Об этом в пятницу во время приема, организованного по случаю 39-ой годовщины победы Исламской революции в Иране, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр также отметил, что в короткие сроки в рамках первого этапа транспортного коридора Север-Юг была построена и сдана в эксплуатацию железная дорога через реку Астара. "На данный момент продолжаются переговоры по финансированию и строительству второго этапа коридора - железной дороги Решт-Астара. Азербайджан поддерживает работу, осуществляемую в Иране в данном направлении", - сказал Мустафаев.

Министр также подчеркнул, что в результате искренней дружбы и взаимного уважения глав государств отношения стран достигли высочайшего уровня. "За последние четыре года состоялись десять встреч между главами государств, а также более 100 взаимных визитов официальных лиц, укрепилась юридическая база между государствами, были подписаны более 40 документов о сотрудничестве", - добавил Шахин Мустафаев.

По словам министра, были достигнуты важные продвижения в области расширения экономических связей, инвестиций и торговли. Примером этому были приведены совместное производство автомобилей в Нефтчалинском промышленном квартале, а также фармацевтическая деятельность в промпарке в Пираллахи.

Отметим, что участок Решт-Астара является важной частью транспортного коридора "Север-Юг".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Автор: Фархад Данешвар)

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