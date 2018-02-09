Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос почти на треть

9 февраля 2018 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30 процентов. Об этом в пятницу во время приема, организованного по случаю 39-ой годовщины победы Исламской революции в Иране, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр также отметил, что в короткие сроки в рамках первого этапа транспортного коридора Север-Юг была построена и сдана в эксплуатацию железная дорога через реку Астара. "На данный момент продолжаются переговоры по финансированию и строительству второго этапа коридора - железной дороги Решт-Астара. Азербайджан поддерживает работу, осуществляемую в Иране в данном направлении", - сказал Мустафаев.

Министр также подчеркнул, что в результате искренней дружбы и взаимного уважения глав государств отношения стран достигли высочайшего уровня. "За последние четыре года состоялись десять встреч между главами государств, а также более 100 взаимных визитов официальных лиц, укрепилась юридическая база между государствами, были подписаны более 40 документов о сотрудничестве", - добавил Шахин Мустафаев.

По словам министра, были достигнуты важные продвижения в области расширения экономических связей, инвестиций и торговли. Примером этому были приведены совместное производство автомобилей в Нефтчалинском промышленном квартале, а также фармацевтическая деятельность в промпарке в Пираллахи.

Отметим, что участок Решт-Астара является важной частью транспортного коридора "Север-Юг".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

(Автор: Фархад Данешвар)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан и Казахстан могут удвоить объемы товарооборота - эксперт
Бизнес 12:48
Китайские компании приглашены инвестировать в Азербайджан (ФОТО)
Бизнес 6 февраля 20:21
Названы сроки завершения I фазы строительства крупнейшего морского торгового порта на Каспии
Бизнес 6 февраля 15:27
Китайские компании могут привлечь к работе в зоне свободной торговли в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 5 февраля 20:09
В Китае открылся офис торгового представительства Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 5 февраля 19:06
Министр экономики Азербайджана едет в Китай
Бизнес 2 февраля 12:08
Азербайджан пригласил США инвестировать в Мингячевирский промпарк
Бизнес 1 февраля 19:47
Увеличился экспорт казахстанской продукции в страны ЕАЭС
Бизнес 1 февраля 11:50
Азербайджану могут предоставить льготы на экспорт товаров в ЕС
Бизнес 31 января 16:34
Министр экономики Азербайджана рассказал о европейских инвестициях в экономику страны
Бизнес 31 января 16:09
В Азербайджане могут оказать господдержку для производства солнечных батарей
Бизнес 29 января 15:34
В Азербайджане разрабатывается новый закон о госзакупках
Бизнес 29 января 14:45
Азербайджан расширит производство стекольной продукции
Бизнес 29 января 13:49
Азербайджан открывает в Китае торговый центр
Бизнес 29 января 13:20
В Азербайджане могут появиться субсидии на экспорт помидоров
Бизнес 29 января 13:17
Свыше 80% инвестиций в рамках механизма поощрения приходятся на регионы Азербайджана - министр
Бизнес 29 января 13:12
Оглашен объём инвестиций на развитие регионов Азербайджана
Бизнес 29 января 13:02
В Азербайджане просят выделить земли для развития животноводства в прифронтовой зоне (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:27