В Узбекистане обсуждены вопросы выращивания ген-нокаутных сортов хлопчатника

10 февраля 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекский Центр геномики и биоинформатики получил заказ на подготовку семян новых ген-нокаутных сортов хлопчатника, сообщают в субботу узбекские СМИ.

Этот вопрос был обсужден на семинаре с участием более 100 руководителей фермерских хозяйств республики, выращивающих ген-нокаутные сорта хлопчатника «Порлок», а также представителей центров семеноводства хлопчатника.

В ходе семинара были представлены детальные доклады ученых Центра по агротехнологии сортов «Порлок» и новым инновационным разработкам.

Фермеры отметили, что намерены и впредь выращивать сорта «Порлок» и расширять их посевы, а также внедрять новые инновационные разработки ученых Центра.

Центром получены заказы на поставку семян ряда других новых сортов хлопчатника, таких как «Равнак», «Барака» и «Саховат», разработанных учеными этой организации.

По итогам семинара принято решение расширять сотрудничество фермеров с учеными Центра, а также ежегодно проводить аналогичные семинары.

Сорта хлопчатника серии «Порлок» были получены учеными Центра с помощью инновационной технологии ген-нокаута. У данных сортов одновременно улучшены несколько агрономически ценных признаков, чего еще не было в мировой истории селекции и генной инженерии растений: высокая урожайность, скороспелость, длинное и качественное волокно, засухо-и солеустойчивость. Волокна сортов «Порлок» на 8-10 мм длиннее, чем у традиционных сортов и имеют на мировом рынке добавочную стоимость 0,25 доллара США на кг.

В настоящее время сорта «Порлок» выращиваются на территории более чем 60 тыс. гектаров по республике и ожидается дальнейшее расширение посевов. Это единственный в мире районированный биотехнологический сорт хлопчатника с улучшенным качеством волокна без негативного влияния на урожайность и скороспелость.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна и пятое — по его экспорту.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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