В Азербайджане может быть снижен процентный лимит по страхуемым вкладам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов может снизить верхний предел процентной ставки по страхуемым вкладам физических лиц, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По словам главы Центробанка, верхний процентный предел по страхуемым вкладам обычно зависит от учетной ставки, и ее снижение может привести к уменьшению верхнего лимита по процентным ставкам компенсируемых вкладов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.