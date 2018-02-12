В Азербайджане может быть снижен процентный лимит по страхуемым вкладам

12 февраля 2018 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов может снизить верхний предел процентной ставки по страхуемым вкладам физических лиц, сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По словам главы Центробанка, верхний процентный предел по страхуемым вкладам обычно зависит от учетной ставки, и ее снижение может привести к уменьшению верхнего лимита по процентным ставкам компенсируемых вкладов.

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