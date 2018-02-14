Назначен новый директор процессингового центра Azericard

14 февраля 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фарид Гулиев назначен исполнительным директором процессингового центра Azericard, являющегося дочерней структурой Международного банка Азербайджана (МБА), говоритс в сообщении банка, распространенном в среду.

До сегодняшнего дня Фарид Гулиев занимал руководящие посты в различных финансовых институтах.

На должности директора Azericard он сменил Эмиля Амирова, который назначен исполнительным директором по информационным технологиям МБА.

Общее число зарубежных и местных банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard, составляет 23. В Азербайджане действуют 30 банков.

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