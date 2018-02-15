Ниязи Сафаров: Экономическая мощь Азербайджана напрямую связана с развитием промышленности (версия 2)

15 февраля 2018 12:14 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Экономическая мощь Азербайджана напрямую связана с развитием промышленности в стране.

Об этом в четверг сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, выступая на мероприятии посвященном теме "Тренды инновационной промышленности в Азербайджане: существующий потенциал, развитие и перспективы".

По словам замминистра, в настоящее время основной целью является применение инноваций и развитие инновационного подхода.

"В настоящее время очень важно повысить конкурентоспособность экономики Азербайджана и добиться того, чтобы она заняла свое заслуженное место среди мировых экономик. А для достижения этой цели необходимо применять новшества и инновации", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что реформы, проводимые в Азербайджане, отмечены и международными структурами.

"Особенно я бы хотел отметить наши позиции в Глобальном индексе инноваций и глобальном индексе конкурентоспособности. Также мы постоянно улучшаем наши позиции в отчете Doing Business", - сказал Сафаров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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