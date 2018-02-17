Создание Агентства продбезопасности в Азербайджане позволит усилить контроль над качеством продукции - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Создание Агентства продовольственной безопасности в Азербайджане позволит осуществлять контроль над продукцией на всем пути ее следования, сказал в субботу журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

Министр отметил, что в Азербайджане функция обеспечения продовольственной безопасности была распределена между несколькими органами. Каждый из этих органов выполнял определенную часть работы, что иногда не давало возможности обеспечить контроль на протяжении всей ценностной цепочки.

“Создание агентства позволит не только сконцентрировать надзорные функции в одной структуре, но также обеспечить контроль над качеством продукции на всем пути ее следования - от поля до конечного потребителя”, - сказал Асадов.

Асадов подчеркнул, что министерство сельского хозяйства сделает все необходимое для своевременной передачи собственных полномочий Агентству продбезопасности.

"Как вы знаете, за последние три года в министерстве была создана большая лабораторная база. В настоящее время мы в процессе передачи данных лабораторий, а также квалифицированных кадров, работающих в данных лабораториях, Агентству", - отметил министр.

Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.

Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" и в соответствии с уровнем риска продукции.

(Автор: Анвар Мамедов)

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