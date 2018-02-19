В Узбекистане сократили госпошлины

19 февраля 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Узбекистана пересмотрел размеры государственных пошлин, взимаемых за осуществление нотариальных действий.

Соответственным постановлением упрощена система вычисления государственных пошлин, что улучшит порядок предоставления услуг населению.

В частности, за выдачу доверенности с правом управления или распоряжения автомобилем близким родственникам взимается пошлина в размере 50% от минимальной заработной платы, за те же действия только другим лицам – сумма в 3-кратном размере минимальной заработной платы. При этом размер государственной пошлины снижен в 1,7 раза.

Госпошлина за удостоверение договоров купли-продажи, дарения и мены автомобилей, вне зависимости от производства: отечественного или иностранного, установлена в едином размере, который в среднем снижен в 2,5 раза.

За удостоверение договоров купли-продажи, дарения и мены недвижимости государственная пошлина устанавливается в зависимости от места нахождения. При этом размер государственной пошлины за недвижимость, находящуюся на окраине городов и областей, снижена вдвое.

Госпошлина за удостоверение соглашений о выплате алиментов, договоров залога, ипотеки, лизинга, поручительства, безвозмездного пользования и займа установлена в конкретном размере.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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