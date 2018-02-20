Биткоин продолжает дорожать

20 февраля 2018 10:08 (UTC+04:00)

Криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать после преодоления отметки в 11,5 тысячи долларов впервые с января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин вырос в цене на 8,9%, до 11,601 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 8,86%, до 11,474 тысячи долларов, на OKEx — на 9,3%, до 11,489 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин рос в цене на 2,7%, до 11,465 тысячи долларов.

Ethereum дорожал на 2,1%, до 952,02 доллара, Ripple — на 1,35%, до 1,15 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 1,545 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 512,21 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 38% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 9%.

Удорожание биткоина продолжается после сильного падения в начале февраля до 6 тысяч долларов. Такое резкое снижение произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны банковских групп и властей ряда стран. "Опасения по поводу более жесткого регулирования (крипторынка — ред.), которые были одним из катализаторов недавнего падения, похоже, рассеиваются", — комментирует динамику телеканал CNBC.

По мнению аналитиков рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), в случае краха крипторынка влияние на сферу финансовых услуг окажется незначительным, так как прямая и косвенная связь банков с цифровыми валютами остается ограниченной. В то же время агентство уверено, что сейчас криптовалюты больше напоминают спекулятивный инструмент, который, в случае краха рынка виртуальных валют, не навредит мировой финансовой стабильности.

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