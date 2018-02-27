Азербайджанским фермерам выделены субсидии на сумму более 22 млн манатов

27 февраля 2018 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Республиканская комиссия министерства сельского хозяйства Азербайджана приняла решение о выделении 19 086 производителям сельхозпродукции субсидий на сумму 22,505 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Это решение было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя - замминистра сельского хозяйства Ильхама Гулиева.

Субсидии были выделены производителям хлопка, табака и сахарной свеклы.

Соответствующие документы для выплаты средств производителям были направлены в министерство финансов Азербайджана, ОАО Kapital Bank и в соответствующие региональные управления минсельхоза и органы местной исполнительной власти.

Субсидия производителям хлопка за каждый килограмм хлопка-сырца, проданного перерабатывающим предприятиям, составляет 0,1 маната, а производителям табака за каждый килограмм сухого табака и за каждые 10 килограммов сырого табака - 0,05 маната.

Льготы сельхозпроизводителям в Азербайджане предоставляются с 2007 года.

В соответствии с законом "О предоставлении налоговых льгот производителям сельхозпродукции", принятым 27 ноября 2001 года, в Азербайджане сельхозпроизводители освобождены от уплаты всех налогов (за исключением земельного).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан может полностью обеспечить себя рисом - Гейдар Асадов
Бизнес 17 февраля 13:36
Азербайджан сократил импорт пшеницы
Бизнес 17 февраля 13:24
Министр сельского хозяйства Азербайджана о мерах по снижению зависимости от импорта
Бизнес 17 февраля 13:04
Гейдар Асадов: Пчеловодам в Азербайджане будут выплачены субсидии
Бизнес 17 февраля 12:48
Создание Агентства продбезопасности в Азербайджане позволит усилить контроль над качеством продукции - министр
Бизнес 17 февраля 12:39
Минсельхоз Азербайджана отказался от выдачи крупных льготных кредитов
Бизнес 29 января 14:01
В Азербайджане улучшат систему мониторинга данных о фермах
Бизнес 25 января 17:47
Азербайджан улучшает пчелиный генофонд
Бизнес 28 декабря 2017 10:28
Самообеспечение продтоварами Азербайджана достигает 95% - замминистра
Бизнес 11 декабря 2017 17:10
В 2018 г. сельхозсубсидии в Азербайджане смогут получить фермеры с онлайн-регистрацией
Бизнес 3 ноября 2017 14:16
Правительство Турции готово субсидировать туркомпании в целях развития круизного туризма
Бизнес 28 сентября 2017 11:06
ВБ поможет Азербайджану модернизировать учебную программу одного из вузов
Бизнес 30 августа 2017 10:25
SOCAR назвала причины выделения ей госсубсидии
Энергетика 6 июля 2017 18:25
В Азербайджане построены 11 агрохимических лабораторий
Бизнес 17 мая 2017 15:02
Потенциал для турецких инвестиций в агросектор Азербайджана очень большой - министр
Бизнес 7 мая 2017 08:29
Какие сегменты агросектора Азербайджана могут быть интересными для инвесторов?
Бизнес 1 мая 2017 10:36
Потенциал для турецких инвестиций в агросектор Азербайджана очень большой - министр
Бизнес 1 мая 2017 09:54
Азербайджан расширит площадь посевных участков - замминистра
Бизнес 12 апреля 2017 16:57