Азербайджанским фермерам выделены субсидии на сумму более 22 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Республиканская комиссия министерства сельского хозяйства Азербайджана приняла решение о выделении 19 086 производителям сельхозпродукции субсидий на сумму 22,505 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Это решение было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя - замминистра сельского хозяйства Ильхама Гулиева.

Субсидии были выделены производителям хлопка, табака и сахарной свеклы.

Соответствующие документы для выплаты средств производителям были направлены в министерство финансов Азербайджана, ОАО Kapital Bank и в соответствующие региональные управления минсельхоза и органы местной исполнительной власти.

Субсидия производителям хлопка за каждый килограмм хлопка-сырца, проданного перерабатывающим предприятиям, составляет 0,1 маната, а производителям табака за каждый килограмм сухого табака и за каждые 10 килограммов сырого табака - 0,05 маната.

Льготы сельхозпроизводителям в Азербайджане предоставляются с 2007 года.

В соответствии с законом "О предоставлении налоговых льгот производителям сельхозпродукции", принятым 27 ноября 2001 года, в Азербайджане сельхозпроизводители освобождены от уплаты всех налогов (за исключением земельного).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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