Азербайджанским компаниям помогут подключиться к глобальным производственным цепочкам (Эксклюзив)

4 марта 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана намерено помочь предпринимателям подключиться к глобальным производственным цепочкам, сообщил во вторник Trend источник в правительстве.

"С этой целью в правительстве разрабатывается новая программа, в рамках которой можно выделить три основных направления. Во-первых, мы хотим помочь наладить поставки азербайджанской промежуточной продукции глобальным производителям. Мы уже ведем переговоры с крупными зарубежными компаниями. Например, нефтяные компании закупают для своих сотрудников специальную униформу. Азербайджан производит подобную продукцию, и мы хотим, чтобы компании закупали ее у нас. Другой пример, если зарубежная компания производит электровозы, то мы могли бы поставлять им кабели, необходимые в производстве", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, это лишь первое направление. "Вторым является привлечение инвестиций для производства промежуточной продукции в Азербайджане. Скажем, местная компания производит мебель и ей необходимо некоторое количество компонентов, которое внутри страны не производятся. Мы же хотим привлечь инвесторов, чтобы они начали производить у нас те компоненты, которые возможно и экономически целесообразно производить в Азербайджане", - отметил собеседник агентства.

Третье направление, добавил источник, предусматривает работу с иностранными инвесторами, которые уже работают на местном рынке. "Мы хотим расширить использование местными компаниями азербайджанской продукции. Конечно, мы не собираемся заставлять кого-либо, чтобы они покупали местную продукцию. Однако, часто иностранные компании просто не в курсе, что та продукция, которую они закупают за рубежом, производится в Азербайджане. В этом направлении мы и хотим работать - определять потребности зарубежных компаний, действующих в стране и предлагать им аналогичную местную продукцию. Это также выгодно зарубежным компаниям, ведь так они смогут сократить свои расходы, потому что импорт услуг и товаров обходится дороже закупки местной продукции", - подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил источник, сотрудничество с зарубежными компаниями позволяет азербайджанскому бизнесу также повысить уровень своей работы до международных стандартов.

"Для нас самое главное - это наладить сотрудничество с зарубежными компаниями. Чем больше мы с ними работаем, тем больше понимаем их политику. В будущем мы хотим привлечь их в качестве инвесторов", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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