Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку (процент, под который Центральный банк выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты) с 9,75 процента (установлена в январе) до 9,5 процента с коридором +/-1 процент, сообщает пресс-служба финрегулятора.

“Годовая инфляция продолжает замедляться внутри целевого коридора на 2018 год. Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию к снижению», - говорится в сообщении.

При этом банк не исключает риски выхода годовой инфляции за нижнюю границу коридора 5-7 процентов, однако в среднесрочном периоде ожидается закрепление инфляции внутри нового целевого коридора 4-6 процентов на 2019 год.

Учитывая благоприятные тенденции и позитивные оценки в отношении перспектив развития ситуации на внешних рынках и в странах - торговых партнерах, а также ожидания по сохранению роста экономики Казахстана в 2018-2019 годах, Национальный банк намерен продолжить в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий.

Отметим, что с начала 2018 года годовая инфляция замедляется более быстрыми темпами, чем этого ожидал Национальный банк, и в феврале достигла 6,5 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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