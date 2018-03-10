Первичное жилье в Баку дорожает

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года рост цен на первичном рынке недвижимости Баку составил три процента.

Об этом сказал в субботу журналистам генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, председатель правления Общества оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов.

«В течение февраля первичное жилье подорожало более, чем на один процент, а с начала года - на три процента. Полагаю, что эта тенденция, в целом, будет продолжена до конца года", - сказал эксперт.

По словам Ибрагимова, сезонный рост цен наблюдается также на земельном рынке. В то же время наблюдается спад цен на рынке вторичного жилья.

На автомобильном рынке, по его словам, с начала года наблюдался рост цен, однако в феврале зафиксирован спад в 1,8 процента, связанный со стабилизацией цен.

(Автор: Илькин Шафиев)

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