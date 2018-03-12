Значение индикатора KazPrime остается стабильным

12 марта 2018 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime не изменилось относительно предыдущего торгового дня и составило 10,50 процента годовых, по результатам фиксинга на 12 марта 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 11:18
Индия расширяет возможности предоставления электронной визы казахстанцам
Казахстан 11 марта 18:00
Между Казахстаном и ОАЭ начинает действовать безвизовый режим
Бизнес 9 марта 18:43
“КазТрансОйл” объявил тендер
Тендеры 9 марта 13:46
Цены на жилье в Казахстане в феврале
Бизнес 9 марта 11:52
Крупнейший производитель золота в Казахстане выкупил 100% доли участия в «Актогай мыс»
Бизнес 9 марта 11:30
Германия примет участие в развитии турсектора Казахстана
Бизнес 9 марта 10:23
В южной области Казахстана построят три водохранилища
Казахстан 8 марта 17:27
Казахстан увеличит уровень снабжения газом своей северной области
Бизнес 8 марта 17:20
Азербайджанские подрядчики могут принять участие в нефтяных проектах Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 8 марта 16:30
"Эйр Астана" объявляет тендер
Тендеры 8 марта 14:45
Казахстан расширяет свой транзитный потенциал для Европы
Бизнес 8 марта 10:06
Казахстан продолжит закупать нефтепродукты у России (Эксклюзив)
Энергетика 7 марта 20:34
Значение индекса Казахстанской фондовой биржи выросло
Бизнес 7 марта 18:06
США будут использовать казахстанские порты для транзита специальных грузов
Бизнес 7 марта 17:33
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на поставку бронированных автомобилей
Тендеры 7 марта 17:01
Казахстанский тенге остается стабильным к доллару США
Бизнес 7 марта 14:53
Президент Таджикистана посетит Казахстан
Казахстан 7 марта 11:30