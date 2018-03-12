МВФ обнародовал данные по уровню инфляции в Туркменистане

12 марта 2018 17:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - В Туркменистане официально объявленный уровень
темпов среднегодовой инфляции в 2017 году повысился до 8 процентов в связи с реформой системы субсидирования, а также денежно-кредитной экспансией, направленной на финансирование более высоких инвестиций из государственного бюджета.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам недавнего визита консультационной миссии международного финансового института в Ашхабаде.

«Экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к неблагоприятным, хотя и улучшающимся внешним условиям", - сказано в статье.

В 2017 году также наблюдалось увеличение объемов экспорта природного газа, импортозамещение и расширительная кредитная политика.

Отмечается, что после завершения нескольких крупномасштабных
проектов доля общих инвестиций в экономике снизилась с отмечавшихся в прошлом высоких уровней – с 47 процентов от внутреннего валового продукта (ВВП) в 2016 году до 41 процента от ВВП в прошлом году.

Дефицит счета текущих операций сократился с примерно 20 процентов
от ВВП в 2016 году до расчетных 11,5 процента от ВВП в прошлом году.

Планируемый ввод в эксплуатацию новых газоперерабатывающих
комплексов и крупных проектов будет способствовать дальнейшему росту экономической активности, отмечают эксперты МВФ.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасль и сектор производства строительных материалов. Частному сектору поручено развивать электронную промышленность, готовится план по привлечению предпринимателей к проектам по освоению природных богатств.

В 2017 году соответствии с показателями 2016 года инфляция
контролировалась в установленных пределах, отмечало ранее в своем
комментарии государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары"(ТДХ).

В материале говорилось, что в качестве главных задач в
финансово-экономической сфере туркменской экономики определены
сохранение финансовой стабильности, укрепление курса национальной
валюты, обеспечение устойчивости платёжного баланса страны, приведение соответствующих нормативов в соответствие с международными стандартами.

Напомним, что президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на итоговом правительственном совещании в декабре 2017 года сказал, что курс маната, судя по прогнозам, останется стабильным.

Азиатский банк развития (АБР) в сентябре 2017 года понизил свой
прогноз по уровню инфляции в Туркменистане на 2017 год с 6 процентов до 5,7 процента и на 2018 год – с 6 процентов до 5,5 процента.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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