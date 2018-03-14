Участники ж/д коридора "Юг-Запад" обсудили тарифы на грузоперевозки

БАКУ /Trend/ - Координационный комитет по развитию международного транспортного маршрута "Юг-Запад" на заседании в Варшаве рассмотрел тарифы на грузовые перевозки по коридору, говорится в среду в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что в мероприятии приняли участие делегации железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии и Украины. Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбалом Гусейновым.

"В рамках заседания состоялось обсуждение стратегически важных вопросов, в том числе рассмотрение ставок по перевозке грузов в вагонах и контейнерах для приватного подвижного состава по маршруту "Юг-Запад" на 2018 год (с учетом последних изменений, внесенных украинской стороной); обсуждение вопроса о запуске первого тестового контейнерного поезда (блок-поезда) по маршруту Славков (Польша) - Астара (Иран); рассмотрение представленных комплексных тарифных ставок на перевозку грузов (зерновых, растительных масел, металлопродукции, стройматериалов, полиэтилена, полипропилена, руды, битума, стекла, томатный пасты, сухофруктов и т.д.) в универсальном подвижном составе; обсуждение и согласование перевозки опасных грузов в универсальных и специализированных контейнерах по маршруту "Юг-Запад" на 2018 год", - говорится в сообщении.

Также в повестку дня вошли вопросы пересмотра и утверждения азербайджанской и иранской сторонами тарифных условий на перевозки в Азербайджане и Иране в связи с вводом в эксплуатацию станции Астара (Иран); предоставление украинской и грузинской сторонам достигнутых результатов по оптимизации тарифных условий на морском участке маршрута (на Черном море); рассмотрение вопроса о согласии сторон (Азербайджан, Грузия, Иран и Польша) относительно освобождения от платы за перевозку порожних контейнеров и платформ (не более одного блок-поезда в месяц); информирование украинской стороной рабочей группы о своем окончательном решении по предыдущему вопросу, а также информирование азербайджанской стороной участников маршрута относительно размещения комплексных тарифных ставок и размещение этой информации на веб-сайте маршрута.

Стороны заявили, что обсуждаемые вопросы послужат развитию маршрута "Юг-Запад", росту его транзитного потенциала и привлечению сюда дополнительного грузопотока.

По завершении встречи состоялась церемония подписания протокола собрания.

В рамках мероприятия также прошли презентации железнодорожных администраций (потенциал, возможности, планы), а также деловые встречи с потенциальными клиентами и экспедиторскими компаниями.

Напомним, международный транспортный маршрут «Юг-Запад» рассчитан на перевозку грузов между Евросоюзом и Индией. Сроки доставки грузов в этом направлении по альтернативным маршрутам в настоящее время составляют 35-37 дней. А пролегающий через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину коридор «Юг-Запад» позволит значительно сократить временные затраты. Срок доставки грузов по этому маршруту займет семь дней.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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