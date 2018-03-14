Участники ж/д коридора "Юг-Запад" обсудили тарифы на грузоперевозки

14 марта 2018 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Координационный комитет по развитию международного транспортного маршрута "Юг-Запад" на заседании в Варшаве рассмотрел тарифы на грузовые перевозки по коридору, говорится в среду в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что в мероприятии приняли участие делегации железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии и Украины. Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбалом Гусейновым.

"В рамках заседания состоялось обсуждение стратегически важных вопросов, в том числе рассмотрение ставок по перевозке грузов в вагонах и контейнерах для приватного подвижного состава по маршруту "Юг-Запад" на 2018 год (с учетом последних изменений, внесенных украинской стороной); обсуждение вопроса о запуске первого тестового контейнерного поезда (блок-поезда) по маршруту Славков (Польша) - Астара (Иран); рассмотрение представленных комплексных тарифных ставок на перевозку грузов (зерновых, растительных масел, металлопродукции, стройматериалов, полиэтилена, полипропилена, руды, битума, стекла, томатный пасты, сухофруктов и т.д.) в универсальном подвижном составе; обсуждение и согласование перевозки опасных грузов в универсальных и специализированных контейнерах по маршруту "Юг-Запад" на 2018 год", - говорится в сообщении.

Также в повестку дня вошли вопросы пересмотра и утверждения азербайджанской и иранской сторонами тарифных условий на перевозки в Азербайджане и Иране в связи с вводом в эксплуатацию станции Астара (Иран); предоставление украинской и грузинской сторонам достигнутых результатов по оптимизации тарифных условий на морском участке маршрута (на Черном море); рассмотрение вопроса о согласии сторон (Азербайджан, Грузия, Иран и Польша) относительно освобождения от платы за перевозку порожних контейнеров и платформ (не более одного блок-поезда в месяц); информирование украинской стороной рабочей группы о своем окончательном решении по предыдущему вопросу, а также информирование азербайджанской стороной участников маршрута относительно размещения комплексных тарифных ставок и размещение этой информации на веб-сайте маршрута.

Стороны заявили, что обсуждаемые вопросы послужат развитию маршрута "Юг-Запад", росту его транзитного потенциала и привлечению сюда дополнительного грузопотока.

По завершении встречи состоялась церемония подписания протокола собрания.

В рамках мероприятия также прошли презентации железнодорожных администраций (потенциал, возможности, планы), а также деловые встречи с потенциальными клиентами и экспедиторскими компаниями.

Напомним, международный транспортный маршрут «Юг-Запад» рассчитан на перевозку грузов между Евросоюзом и Индией. Сроки доставки грузов в этом направлении по альтернативным маршрутам в настоящее время составляют 35-37 дней. А пролегающий через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину коридор «Юг-Запад» позволит значительно сократить временные затраты. Срок доставки грузов по этому маршруту займет семь дней.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
До 2022 г. Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в развитие железных дорог
Бизнес 13 марта 17:20
Стартовал ремонт еще одного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 12 марта 14:59
Джавид Гурбанов: Азербайджан выполнил все задачи по реализации транспортного коридора «Север-Юг» (ФОТО)
Экономика 1 марта 20:12
На железнодорожной станции в Мингячевире устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 18:01
Электрички Баку-Сумгайыт, Ялама-Баку и Ширван-Баку вернутся к обычному графику
Общество 23 февраля 15:42
Австрия заинтересована в участии в инфраструктурных проектах Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 13:39
Джавид Гурбанов назвал страны, желающие подключиться к БТК (ФОТО)
Бизнес 20 февраля 21:28
График движения электропоездов Баку-Сумгайыт вновь претерпит изменения
Туризм 20 февраля 16:49
Продолжается ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 16 февраля 13:18
Временно изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт
Туризм 14 февраля 17:26
Пассажирский поезд Баку-Кочарли-Баку продолжит курсировать по прежнему расписанию
Туризм 14 февраля 15:24
В Азербайджане будет приостановлено движение пассажирского поезда Баку-Кочарли-Баку
Туризм 12 февраля 12:25
Меняется расписание пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку
Туризм 12 февраля 12:01
На железнодорожной станции Баш Алят устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 12 февраля 11:13
Джавид Гурбанов: Железнодорожники Азербайджана поддержат Президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах
Политика 9 февраля 14:35
Азербайджан в ближайшие годы доведет уровень железных дорог до мирового
Бизнес 9 февраля 12:50
В Баку построят свыше 20 железнодорожных станций
Бизнес 9 февраля 12:48
Металлургические компании РФ заинтересованы в перевозке грузов по БТК
Бизнес 9 февраля 12:38