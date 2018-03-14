Шахмар Мовсумов возглавил Наблюдательный совет Межбанка Азербайджана (версия 2)

14 марта 2018 18:27 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор SOFAZ Шахмар Мовсумов возглавил Наблюдательный совет Международного банка Азербайджана, говорится в распространенном в среду сообщении банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на очередном общем собрании акционеров банка.

В новый состав Наблюдательного совета также вошли заместитель министра финансов Эмин Гусейнов, заместитель министра экономики Сахиль Бабаев и занимавший до этого пост председателя правления банка Халид Ахадов.

В сообщении также отмечено, что должность председателя правления банка временно будет исполнять первый заместитель председателя правления банка Аббас Ибрагимов.

Ранее Наблюдательный совет банка возглавлял заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов, а в состав Совета входили начальник юридического отдела министерства Халыг Рахманов, начальник отдела министерства Мушфиг Исрафилов, заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустам Шахбазов и председатель правления ОАО "Гостиница Москва" Саида Байрамова.

В рамках заседания также был обсужден процесс реструктуризации банка, который, как было отмечено, практически завершен. Кроме того, был утвержден аудиторский отчет банка, проведенный внешним аудитором, а также было принято решение о закрытии ряда дочерних предприятий МБА.

В настоящее время у МБА два дочерних банка - в России (МБА-Москва) и Грузии (МБА-Грузия). Банк также является стопроцентным акционером Международной лизинговой компании. Недавно банк принял решение закрыть филиалы МБА-Москва в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как ранее сообщал журналистам Халид Ахадов, согласно плану реструктуризации банка, его дочерние предприятия подлежат продаже.

"Как вы знаете, баланс подразделяется на три части - активы, обязательства и капитал, где конкретно предусмотрены выплаты дочерним предприятиям. Они должны быть трансформированы в наличные средства. Так что, согласно плану реструктуризации, дочерние предприятия банка будут проданы до приватизации банка", - сказал Ахадов.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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