В Токио откроют торговый дом Узбекистана

БАКУ /Trend/ - К середине 2018 года в Токио будет открыт торговый дом Узбекистана с постоянно действующим шоу-румом узбекской национальной продукции.

Соглашения об открытии торгового дома были достигнуты в рамках официального визита узбекской делегации в Токио, и ее участием на инвестиционном форуме «Новые тренды экономических реформ в Узбекистане», - передают узбекские СМИ.

Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations, планирующие выставить образцы продукции узбекских производителей в широком ассортименте для дальнейшей реализации в данном регионе.

После завершения этапа регистрации в адрес торгового дома также будут налажены, первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, в том числе сухофруктов и черешни.

Сегодня Япония — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем предоставленных республике финансовых средств превысил 4,1 миллиарда долларов. При этом показатели двусторонней торговли продолжают оставаться на скромном уровне в районе 300 миллионов долларов в год.

В Узбекистане успешно функционируют свыше 10 представительств компаний Японии и еще 10 совместных предприятий, среди которых Isuzu, Itochu, Toyota Tsusho, Marubeni, Mitsubishi, JOGMEC и другие.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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