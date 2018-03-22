В Токио откроют торговый дом Узбекистана

22 марта 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К середине 2018 года в Токио будет открыт торговый дом Узбекистана с постоянно действующим шоу-румом узбекской национальной продукции.

Соглашения об открытии торгового дома были достигнуты в рамках официального визита узбекской делегации в Токио, и ее участием на инвестиционном форуме «Новые тренды экономических реформ в Узбекистане», - передают узбекские СМИ.

Партнерами в проекте станут узбекская UzTrade и японская Meiko Corporations, планирующие выставить образцы продукции узбекских производителей в широком ассортименте для дальнейшей реализации в данном регионе.

После завершения этапа регистрации в адрес торгового дома также будут налажены, первые пробные поставки свежей и переработанной плодоовощной продукции, в том числе сухофруктов и черешни.

Сегодня Япония — один из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем предоставленных республике финансовых средств превысил 4,1 миллиарда долларов. При этом показатели двусторонней торговли продолжают оставаться на скромном уровне в районе 300 миллионов долларов в год.

В Узбекистане успешно функционируют свыше 10 представительств компаний Японии и еще 10 совместных предприятий, среди которых Isuzu, Itochu, Toyota Tsusho, Marubeni, Mitsubishi, JOGMEC и другие.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан увеличит грузопоток в Россию и Казахстан по новой железной дороге
Бизнес 17:06
Узбекская компания осуществит новые поставки текстиля в Китай
Бизнес 11:12
Япония намерена провести встречу Абэ с Кин Чен Ыном - СМИ
Другие страны 01:45
В Японии микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком
Другие страны 20 марта 10:51
Недельный оборот фондовой биржи «Тошкент» вырос более чем в 2 раза
Бизнес 19 марта 20:25
Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР
США 19 марта 18:18
Таджикистан одобрил безвизовый режим с Узбекистаном
Узбекистан 19 марта 18:12
Предприниматели в Узбекистане смогут производить операции в иностранной валюте
Бизнес 19 марта 16:55
Лукойл объявил дату открытия первой автозаправки в Ташкенте
Энергетика 19 марта 15:59
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку нефтегазового оборудования
Тендеры 19 марта 15:48
"Нефтегазинвест" объявляет тендер на покупку бурового оборудования
Тендеры 19 марта 15:42
Фахрия Халафова преподнесла в дар музеям Узбекистана наряды из своей коллекции (ФОТО)
Стиль 19 марта 14:37
Узбекская компания объявляет конкурс на поставку нефтегазового оборудования
Тендеры 19 марта 13:14
Узбекская нефтегазовая компания объявляет торги на поставку скважинного оборудования
Тендеры 19 марта 13:11
Узбекистан и Кыргызстан запускают регулярное ж/д сообщение
Туризм 19 марта 12:20
ЕБРР примет стратегию по Узбекистану летом
Бизнес 19 марта 10:04
Центробанк Узбекистана выпустит новые монеты
Бизнес 19 марта 09:34
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились
Бизнес 19 марта 09:16