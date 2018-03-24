Ставка LIBOR достигла максимума с 2008 года. - Эксперты о дальнейшей судьбе кредитного рынка

Лондонская межбанковская ставка предложения [Libor] растет 31-ю сессию подряд, начиная с 7 февраля. Она достигла отметки 2,711 процента, что является максимальным с 2008 года значением. Тем временем спред Libor-OIS или надбавка к безрисковым ставкам, расширился более чем вдвое с конца января, достигнув невиданного с 2009 года уровня 55,6 базисных пунктов, сообщает в субботу Forexpf.

Аналитики Morgan Stanley считают, что самым важным, хотя и недооцененным многими факторами для рисковых активов является рост ставки Libor и резкое расширение спреда Libor-OIS, который определяет стоимость краткосрочного финансирования и влияет на все, от стоимости банковского кредитования до маржинальных затрат по долговым обязательствам в триллионы долларов с плавающей ставкой.

«Ставка LIBOR остается ориентиром для большинства кредитов с левериджем, процентных свопов и некоторых ипотечных кредитов. В дополнение к этому непосредственному эффекту, рост ставок денежного рынка и слабость рисковых активов — два условия, которые с большой долей вероятности повлекут отток средств из взаимных фондов. Если это, в свою очередь, создаст условия для дальнейших распродаж на рынках, негативное влияние на экономику через эффект богатства может оказаться более ощутимым, чем прямой эффект от процентных ставок»,- заявил Мэтт Кинг из Citi, объясняя, почему резкое повышение Libor и спреда Libor-OIS подает зловещие сигналы.

Старший стратег Morgan Stanley по азиатским и развивающимся рынкам Джонатан Гарнер в интервью Bloomberg отметил, что рост ставок Libor сейчас вызывает большее беспокойство, нежели «ястребиный» настрой Федрезерва и на самом деле «это история текущего года».

«Это главная причина, которая стоит за негативной динамикой рынков. Ускорение на рынке частного кредитования — вот история года, а не Федрезерв», — подчеркнул Гарнер.

Поистине любопытен тот факт, что на частных рынках, рынках Libor, ставка USD Libor уже поднялась гораздо более агрессивно, чем ставка по федеральным фондам ФРС. И если взглянуть на шестимесячную ставку USD Libor, она фактически дошла до отметки 2,475 процента, тогда как Федрезерв повысил ставку на четверть процента — до 1,75 процента. Таким образом, уже имеется процентная ставка, которая действительно определяет ситуацию, при которой корпоративные расходы очень активно растут в процентных ставках. Наряду с США, свою политику также ужесточает Китай, что главным образом объясняет осторожный настрой экспертов в отношении рынков.

Тем, кто говорит, что на сегодняшний день все, что имеет значение — это позиция ФРС и перспективы трех или четырех повышений ставки в 2018 году, Гарнер отвечает, что «на самом деле не Федрезерв диктует отношение к корпоративным расходам по финансированию. Рынки долларовой ставки Libor, которые как раз определяют стоимость корпоративных заимствований, уже достигли отметки 2,375 процента по 6-месячным займам, и это главная причина, по которой рынки снижаются, поскольку ускорение и ужесточение условий на частных рынках имеет большее значение, чем политика американского Центробанка.

«Наш тезис на этот год — усложнение ситуации, и у нас есть целый ряд поводов для беспокойства. Сокращение баланса ФРС и фактические фискальное смягчение в США — одна из причин, по которым условия на частных денежных рынках так сильно ужесточаются. Есть определенные свидетельства того, что эмиссия казначейских векселей в определенной степени вытесняет частных заемщиков, и в то же время мы имеем исключительно высокие уровни в нефинансовой части мировых фондовых рынков, а также излишне оптимистичные ожидания по корпоративным прибылям».

Гарнер подводит итоги, выражая согласие с мнением старшего экономиста Morgan Stanley Майком Уилсоном, который недавно сказал: «Все это готовит нас к рынку, который, мы уверены, уже достиг своих максимумов этого года во время эйфории, которая пришлась на третью неделю января, и остальная часть года будет непростой».

Все может оказаться гораздо хуже: ставка Libor служит 3-месячным опережающим индикатором для доллара и указывает на перспективы роста курса американской валюты, что может сильно ударить по рынкам рисковых активов во всем мире. Более того, глобальный дефицит финансирования, который отражается в резком расширении спреда Libor-OIS, наконец-то начинает влиять на динамику финансового кредитного риска, поэтому спред IG OAS снова расширяется. Банковские CDS уже подскочили к 6-месячным максимумам. Но худший аспект этого агрессивного ужесточения финансовых условий в том, что практически никто не может рационально объяснить, в чем причина происходящего, и что будет дальше.

«Как правило, мы не видим такой дивергенции ставок без наличия определенной кредитной проблемы. На каком этапе все это начнет оказывать негативное влияние, и как далеко это зайдет? В этом и проблема», — говорит Маргарет Керинс, главный стратег по рынкам с фиксированным доходом в BMO Capital Markets Corp., имея в виду расширение спреда Libor-OIS.

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