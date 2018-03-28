Секута: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в мире (версия 2)

28 марта 2018 15:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе и в мире, сказал в среду посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом обеде Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

"Географическое положение Азербайджана и его энергетические ресурсы играют очень важную роль для обеспечения энергетической безопасности не только региона, но и мира. Это, а также другие факторы повышают вес Азербайджана на международной арене", - сказал Секута.

Другим фактором, обеспечивающим важную роль Азербайджана в регионе, по словам посла, является транзитный потенциал страны.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и новый международный морской порт в поселке Алят являются одними из важнейших компонентов нового "Шелкового пути". Они позволят значительно расширить торговлю между западной, южной и восточной частями Евразии. Эти компоненты позволяют сократить транспортировку грузов из Китая в Европу с 35 до 10-15 дней. Они также позволят значительно расширить торговлю между рынками Южной и Юго-Восточной Азии и Европы", - сказал Секута.

Посол добавил, что Азербайджану необходимо продолжать диверсифицировать свою экономику.

"Посмотрите на побратима Баку – город Хьюстон, который диверсифицировал свою экономику после падения цен на нефть в восьмидесятые годы и, как результат, пережил падение цен на нефть, начавшееся в июне 2014 году. Но в то же время я убежден, что, подобно Пенсильвании и другим давно развитым нефтегазовым территориям в США, которые в последние годы столкнулись с огромным подъемом производительности в связи с развитием и применением новых технологий в нефтяной сфере, у Азербайджана все еще есть потенциал для продолжения добычи нефти и газа. Более того, я продолжаю рассматривать эту область как имеющую значительный потенциал для деятельности американских компаний в Азербайджане", - сказал посол.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с США в январе-феврале 2018 года составил 150,6 миллиона долларов. При этом на США приходится 4,11 процента общего товарооборота Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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