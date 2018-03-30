В Туркменистане утверждена программа развития финансово- банковской системы

30 марта 2018 12:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утверждена Программа развития экономической, финансовой и банковской систем на 2018-2024 годы, говорится в сообщении туркменского правительства.

В данной связи на заседании правительства было сказано, что особое значение следует придавать обеспечению стабильного роста сфер национальной экономики. Главными требованиями остаются контроль над соблюдением порядка образования, распределения и использования денежных фондов.

В этой связи на регулярной основе нужно проводить экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, - подчеркнул глава государства.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлено ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета. В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3,50 маната за 1 доллар США, который до сих пор сохраняется.

На данном этапе формируется нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли. Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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