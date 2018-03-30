В руководстве азербайджанского банка могут произойти изменения

БАКУ /Trend/ - Акционеры азербайджанского Unibank 24 мая обсудят назначение председателя и членов правления, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Также акционеры обсудят вопрос назначения председателя Наблюдательного совета и его заместителей.

На собрании акционеров также рассмотрят утверждение финансового отчета банка за 2017 год, избрание членов органов управления банка, избрание председателя и членов комитета по аудиту, назначение стороннего аудитора на 2018 год и утверждение сделок особой значимости.

Акционерами банка являются председатель Наблюдательного совета Эльдар Гарибов (41,9 процента), Европейский банк реконструкции и развития (около 18,5 процента), немецкая инвестиционная компания DEG (25,99 процента), другие физические (3,8 процента) и юридические лица (7,6 процента).

Unibank был создан в 2002 году в результате объединения двух банков - MBANK и PROMTEXBANK.

По данным на конец 2017 года, уставный капитал банка составляет 125,686 миллиона манатов, совокупный капитал - 67,488 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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