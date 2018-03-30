Казахстан и Индия обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере

30 марта 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители АО «KTZ Express» - дочерней организации АО «НК «ҚТЖ» приняли участие в семинаре «Ведение бизнеса с Индией» в Алматы, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Мероприятие организовано Казахстанско-Индийским деловым советом и Ассоциацией индийской общины в Казахстане (INCHAM) при поддержке посольства Индии в стране.

Выступивший на семинаре вице-президент АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев проинформировал о возможностях транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана.

По словам Игембаева, внутри и за пределами Казахстана развивается опорная сеть логистических центров консолидации и дистрибуции грузопотоков, создаются благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов с вовлечением частного сектора.

Развиваются регулярные контейнерные сервисы между крупнейшими торговыми полюсами с применением мультимодальных решений и комплексного пакета логистических услуг, обеспечивающих предсказуемость и скорость доставки товаров.

«Создание и развитие новых перспективных коридоров даст импульс развитию логистической инфраструктуры и увеличению товарооборота между Казахстаном и Индией», - отметил Игембаев.

Участники мероприятия отметили растущий спрос на перевозки в направлении Север - Юг и необходимость стимулирования данных грузопотоков путем совершенствования процедур таможенного контроля и экспортно-импортных операций. По их мнению, в развитии коридора «Север-Юг» может быть применен опыт реализации транзитного маршрута Китай - Европа - Китай.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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