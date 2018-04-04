Предприятия Узбекистана заключили контракты на сумму $6,7 млн. в Ашхабаде

БАКУ /Trend/- Предприятия Узбекистана заключили твердые контракты на сумму $6,7 млн. в рамках выставки Made in Uzbekistan, которая прошла в Ашхабаде (Туркменистан) с 29 по 31 марта 2018 года. Также на проработке находятся экспортные контракты на $2,1 млн, пишут узбекские СМИ.

При содействии Фонда поддержки экспорта при НБУ предприниматели приняли участие в национальной промышленной выставке отечественных предприятий и производителей экспортной продукции «Сделано в Узбекистане»

В рамках данной выставки Узбекистан экспонировала продукции производства отечественных производители со всех регионов республики, в частности, текстильная продукция (готовая одежда), продукты питания, кожевенная продукция и прочие.

«Сегодня необходимо развивать национальные компании и фирмы, которые способны выпускать качественную продукцию и товары. Такие организации нужно поддерживать и всячески оказывать им всестороннюю помощь.

Основная цель данной выставки — это оказание дальнейшего содействия в осуществлении экспорта продукции, производимой отечественными субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства на рынок Туркменистана. На данной выставке принимают участие ООО «Gurlan CNC Tech», ООО «Unison Group» (консервированный ташкентский плов), СП ООО «BEK», СП ООО «Гулмедтехника» с образцами производимой продукции, что проявляют большой интерес посетителей», - говорит директор Хорезмского филиала Фонда поддержки экспорта Атабек Атамуратов.

По итогам выставки было подписано соглашение на поставку стройматериалов с ИП "Курбанова М." соглашение на поставку кондитерских изделий с ИП "Азат Пар", соглашение на поставку обуви с ХО "Миземез Бент" соглашение на поставку кондитерских изделий с ХО "Азия Традинг" а также соглашение на поставку оборудования по обработке дерева с ООО "Gurlan CNC Tech". (Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.