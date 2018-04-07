Гянджинский автозавод готовится к сборке новых моделей сельхозтехники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня на Гянджинском автомобильном заводе было собрано 10 000 тракторов различных марок, из них 8466 было передано ОАО "Агролизинг" по госзаказу. Об этом сказал в субботу директор автозавода Кямран Назаров во время осмотра тракторов на Гянджинской межрайонной базе снабжения ОАО «Агролизинг».

"В этом году мы подписали новый контракт с ОАО "Агролизинг". Согласно контракту мы произведем и передадим "Агролизинг" 1000 тракторов и 700 прицепов для тракторов. С целью контроля за качеством производимой сельскохозяйственной техники на нашем предприятии создана группа из специалистов "Агролизинг" и Гянджинского автозавода. Мы стараемся, чтобы фермеры и предприниматели остались довольны качеством производимой на нашем предприятии техники", - сказал Назаров.

На встрече также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов, председатель правления ОАО "Агролизинг" Эльшан Мамедов.

Основной целью визита был осмотр тракторов марки Х 80, произведенных на ПО "Гянджинский автомобильный завод" и переданных по контракту ОАО "Агролизинг".

Отметив, что улучшение снабжения агротехническими средствами и тракторами всех регионов Азербайджана постоянно находится в центре внимания главы государства Ильхама Алиева, заместитель министра подчеркнул, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

"Сегодня можно сказать, что для развития сельского хозяйства все регионы обеспечены необходимой техникой. Наше сотрудничество с Гянджинским автомобильным заводом продолжается. В рамках работ, которые в будущем будут осуществлены для развития садоводства и виноградарства, планируется закупка малых тракторов и других сельскохозяйственных агрегатов малого размера", - сказал Талыбов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, усовершенствования техники, сборки новых моделей, а также предстоящая работа.

(Автор: Али Гасымов)

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